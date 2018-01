L’Associazione Pro Seborga organizza “La Festa della Befana”. L’evento si svolgerà a Seborga giovedì 5 gennaio nella Piazza della Libertà dove la “vecchietta seborghina” donerà una calza colma di dolci e di carbone a tutti i bambini presenti, buoni e birichini. Dalle 20.30 grigliata, pizzette e dolci intorno al fuoco della tradizione natalizia. Le calze verranno consegnate dalle 21 dalla Befana Seborghina solamente ai bambini presenti.

M’avevan detto, la Befana

non é più tanto lontana

sulla scopa è già per via

giungerà all’Epifania.

Porterà ai bimbi buoni

chicche dolci ed altri doni.

La Befana qui passò

tutto questo mi portò!

Se sia brutta vecchia e storta

non lo so e non me ne importa,

so soltanto che il suo arrivo

rende il cuore più giulivo!