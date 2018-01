Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata a un chilometro a sud-est di Pareto (Alessandria), al confine con la provincia di Savona, a una profondità di 10 chilometri. Non sono segnalati danni a cose o persone. Per l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa ha interessato alcuni centri delle province di Asti, Cuneo, Savona e Genova.

Per l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa ha interessato alcuni centri delle province di Asti, Cuneo, Savona e Genova