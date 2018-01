Il Comune di Sanremo può tornare ad usare l’area di Pian di Poma, nella zona degli impianti sportivi, a ridosso della ciclabile. E’ rientrato l’allarme per l’inquinamento da idrocarburi che aveva fatto chiudere un’area e costretto a trovare una soluzione alternativa per il luna park. Le modeste tracce d’inquinante rilevate non costituiscono un pericolo. La contaminazione, rilevata a novembre, sarebbe stata causata da perdite di carburanti e olii dai camper, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.