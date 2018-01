Il Comune di Sanremo non ha incaricato alcun addetto di effettuare verifiche o di fornire informazioni circa la Tari presso le abitazioni dei cittadini.

La precisazione si rende opportuna poiché questa mattina gli uffici comunali sono stati contattati da una signora che ha affermato che nella sua abitazione si è presentata una persona che voleva entrare in casa, motivando il fatto che il Comune l’avrebbe incaricata di dare informazioni proprio in riferimento alla Tari.

Nel ribadire che il Comune di Sanremo non ha incaricato alcun addetto e nel ricordare che tutte le indicazioni vengono fornite o recandosi direttamente negli uffici preposti e contattandoli telefonicamente, si raccomanda di segnalare eventuali episodi analoghi alle autorità competenti.