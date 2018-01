Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

E’ stato anticipato a venerdì 5 gennaio il “Torneo della Befana“ organizzato dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato con il Torino F.C. Academy, al campo Zaccari di Camporosso. Il torneo, rivolto agli Esordienti, era previsto per il giorno dell’Epifania ma, a causa del previsto maltempo, la società ha deciso di anticiparlo di un giorno. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 16, le squadre locali si sfideranno sul campo d’erba. Al torneo parteciperanno: l’ASD Ventimiglia, l’ASD Oneglia, l’ASD Ospedaletti, l’Us Camporosso, il F.C. Beausolei France e due squadre dell’USD Don Bosco Vallecrosia intemelia (bianca e rossa). Alla fine vi sarà la premiazione delle squadre.

