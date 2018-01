Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Bordighera| La polizia locale ha allontanato dal centro della città delle palme quattro stranieri di origine Senegalese e Ivoriana che fingendosi migranti chiedevano insistentemente l’elemosina nelle vie del centro cittadino. Si tratta di persone regolari nel nostro Paese residenti a Genova che viaggiano in riviera per elemosinare, attività che porta nelle loro tasche anche 150 euro al giorno, ma difficilmente questa somma resta a loro. Si sospetta da tempo che vi sia un’organizzazione che gestisce l’attività dei questuanti da Genova al Ponente.

