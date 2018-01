Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto A.E italiano cl. 92, con precedenti di polizia, colto in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina ad un 38 enne sanremese. L’assuntore, anch’egli già noto, è stato notato dagli operanti mentre era intento a prelevare del denaro da un ATM di Corso Matuzia (zona foce) motivo per il quale è stato pedinato per qualche centinaio di metri fin nei pressi di un albergo ove è sopraggiunto lo spacciatore. I due, non accorgendosi della presenza dei militari in borghese, hanno effettuato lo scambio venendo immediatamente bloccati. Il giovane sanremese, trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente circa 0,5 gr. di cocaina è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Imperia come assuntore di sostanze stupefacenti mentre E.A., che deteneva la somma in contanti di 100 euro, provento dell’illecita attività di spaccio, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che avrà luogo nella mattinata di domani.