E’ stato trovato il corpo senza vita di Alessia Puppo, la donna di Strevi (Alessandria) dispersa in mare dalla sera di Capodanno ad Albenga quando dopo una lite con il compagno si era gettata in acqua. Il corpo è stato avvistato in mare al largo di Alassio.

Secondo testimoni, Alessia, di professione truccatrice, aveva cenato in allegria con la compagnia giunta dal Piemonte per il cenone ma all’improvviso aveva avuto un diverbio con il fidanzato, era corsa in spiaggia e si era gettata in mare.