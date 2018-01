Anche per l’anno 2018 è stato siglato il rinnovo della convenzione tra L’Anap e Salmoiraghi & Viganò. L’accordo prevede particolari agevolazioni di trattamento a favore dei soci Anap (l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati costituita all’interno della Confartigianato) per l’acquisto di:

– Occhiali da vista e da sole completi di lenti da vista, sconto del 30%.

In caso di promozioni in corso si applicheranno i seguenti sconti aggiuntivi alle promozioni e sostitutivi dello sconto del 30%:

o Occhiali da vista e da sole completi di lenti monofocali (coupon € 20,00)

o Occhiali da vista e da sole completi di lenti multifocali (coupon € 50,00)

– Occhiali da sole, sconto del 20%

– Lenti a contatto, sconto del 50% sulla seconda confezione acquistata

Per poter usufruire dei vantaggi è indispensabile accedere al sito internet https://salmoiraghievigano.convenzioniaziendali.it e registrarsi, per poi presentare in negozio i coupon con gli sconti relativi ai prodotti che si desidera acquistare. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della Confartigianato recandosi in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo o telefonando al numero 0184/524501.