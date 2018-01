Anno nuovo e riparte la Scuola Nuoto Federale, targata Rari Nantes Imperia.

Dall’11 gennaio tutti i giovanissimi potranno prendere lezione dai preparatissimi istruttori giallorossi: sarà un trimestre di allenamento e tanto divertimento. Rari Nantes Imperia può contare su uno staff competente ed una Scuola Nuoto riconosciuta dalla FIN, attestazione riservata a poche società.

Iscrivetevi e riceverete subito lo zainetto Jaked che vi accompagnerà nei vostri allenamenti. E non dimenticate di prenotare i giorni e l’orario più comodi per le attività!

Non sapete a quale livello appartenete? Nessun problema. Nei giorni 8, 9 e 10 gennaio in piscina si terranno le prove di acquaticità! Dopo tale esercizio, totalmente gratuito, con un istruttore Rari conoscerete il livello al quale verrete indirizzati.

Per maggiori informazioni chiedete alla Segreteria giallorossa presso la Piscina Cascione oppure chiamate al numero 0183 650353