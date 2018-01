Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Imperia negli ultimi mesi dell’anno ha raggranellato, con le ultime variazioni di bilancio, un po’ di fondi derivanti da maggiori entrate sugli oneri di urbanizzazione, destinati ad una serie di piccoli interventi che partiranno nei primi mesi del 2018.

Gli interventi principali riguardano l’Impermeabilizzazione dei giardini di piazza Toscanini per rimediare ad infiltrazioni nei garage sottostanti (euro 135.000), il consolidamento del muro dalla scuola di Borgo S. Moro (euro 88.000), lavori vari in diverse scuole (es: insonorizzazione refettorio scuola Piazza Mameli, prevenzione incendi cucine Seris, tapparelle scuole Borgo S. Moro, pavimentazione antitrauma area giochi corso Dante per totali 55.000), sostituzione infissi per efficientamento energetico palazzo comunale (euro 34.000), interventi vari illuminazione pubblica (euro 33.000), lavori per riapertura campetto via Don Minzoni (euro 14.000) e lavori di adeguamento antincendio al controsoffitto della Biblioteca civica Lagorio (euro 11.000).

Oltre a questi lavori, per quasi 400 mila euro, nei primi mesi del 2018 prenderà il via il consolidamento mediante palificazione del tratto di viale Matteotti fra Villa Faravelli e corso Roosevelt, per un importo di 520.000 euro che è stato finanziato con l’ultima tranche dei risparmi sui vecchi mutui POR Parasio.

L’Assessore Guido Abbo commenta: “questo è probabilmente l’ultimo atto di programmazione dei lavori pubblici del mio mandato, a prescindere dal fatto che possa durare ancora qualche mese o soltanto poche settimane. In periodi di ristrettezze economiche come quello attuale è molto difficile trovare risorse per piccoli interventi, e le priorità sono molte e quindi la selezione dei progetti da finanziare è fatta con molta attenzione. Inoltre la burocrazia rende complicatissime le procedure per i dipendenti del comune, in particolare per il mio settore dei Lavori Pubblici e per il mio neo-ritrovato settore del Bilancio e Ragioneria. Approfitto per ringraziarli tutti per gli sforzi compiuti!”.