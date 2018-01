La prima gara del 2018 al Castellaro Golf Club è stata sponsorizzata dalla Delegazione Ligure della Federazione Italiana Golf, che ha visto scendere in campo numerosi giocatori provenienti anche dalla vicina Francia.

La gara, svoltasi su 18 buche, ha visto i partecipanti suddivisi in 3 categorie e sul tavolo della premiazione, per i vincitori, sono stati esposte le bellissime cornici in velluto e metallo prezioso.

Al termine della competizione, hanno primeggiato Bruno Frontero, Alessandro Delbecchi e Jean Pierre Vaillant nelle rispettive categorie; primo lordo appannaggio di Piero Mellano.

Gli appuntamenti agonistici continueranno durante il week-end con la Coppa dell’Epifania che si disputerà con formula quattro palle stableford.