Uno spostamento forzato ed un nuovo inserimento nel calendario delle manifestazioni del Comune di Diano Marina per il periodo natalizio.

A causa delle pessime previsioni meteo per la giornata di sabato 6 e domenica 7, l’attesa seconda edizione della 5 Miglia della Befana è stata posticipata a domenica 14 gennaio, mantenendo le stesse modalità organizzative. Una decisione assunta ieri di concerto tra l’Ufficio Turismo, il Comando della Polizia Municipale ed il responsabile organizzativo dell’evento Cristian Mallardo.

Il programma si arricchisce intanto di un appuntamento musicale per la serata di venerdì 5: alle ore 21 presso la sala consiliare, si terrà la presentazione del nuovo singolo, dal titolo “Musicamore”, il terzo del cantautore dianese Simone Alessio.