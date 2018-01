Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

La dirigenza, lo staff e la squadra dell’Argentina si stringono attorno ai famigliari di Carlo Carenzi, scomparso nei giorni scorsi all’età di 79 anni. Carenzi fu prima presidente e poi presidente onorario della società armese. Durante il suo impegno brillò per la passione e l’attenzione rivolta al settore giovanile.

