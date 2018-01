Apricale| Ignoti hanno provato questa notte ad appiccare il fuoco ad un alloggio,in realtà a prendere fuoco è stato l’ingresso del locale usato come deposito degli attrezzi attiguo alla abitazione situata nel borgo della Val Nervia sulla SP 63 , di proprietà di una famiglia di origini tedesche che non si trovava nell’appartamento al momento del sinistro.

I fatti intorno alla mezzanotte a bruciare in parte il portone di ingresso del locale deposito indagini in corso per capire il movente e trovare i responsabili.