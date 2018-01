Due ragazzine hanno ricevuto una multa da 170 euro a testa perché hanno più di 12 anni ed erano in due sull’altalena. Lo vieta il regolamento del Comune di Cairo Montenotte. Le due 14enni, sono state sorprese nei giorni prima di Natale dagli agenti della Polizia Municipale. “È vietato usare le attrezzature per bambini per chi ha più di 12 anni di età, come recitano i cartelli ben visibili. La sanzione va da un minimo di 80 ad un massimo di 500 euro” spiega all’Ansa il comandante della Polizia Municipale, Fulvio Nicolini.