INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” Via Verdi 41 18039 Ventimiglia Tel/fax: 0184/351181; mail: museoventimiglia@gmail.com

Giovedì 4 gennaio, alle 16, nella sala “Emilio Azaretti” del Museo la dottoressa Daniela Gandolfi introdurrà la conversazione su Archeologia, restauro conservativo e alcuni esempi ventimigliesi curata dalla dottoressa Emiliana Martini, entrata recentemente a far parte dello staff scientifico del Museo e dell’équipe di scavo impegnata nell’area delle mura settentrionali di Albintimilium grazie al sostegno della Fondazione Livio Casartelli–Ippolita Perraro. La giornata sarà anche l’occasione per ringraziare quanti hanno dato sostegno al Museo e all’Istituto e si concluderà col tradizionale scambio degli auguri di inizio anno a cui sono invitati tutti gli Amici del Museo e i Soci dell’Istituto. L’incontro sarà introdotto dai saluti e messaggi augurali del Presidente della Sezione Intemelia dell’IISL rag. Italo Orengo e del Presidente della Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Perraro Armando Bosio.