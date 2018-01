Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

I due coniugi in una foto tratta da Facebook del 2015

Ventimiglia| Patrizia Biamonti 69’anni la donna intossicata ieri assieme al marito , Alberto Valleo 77 anni che è deceduto, dal monossido uscito da una stufa a gas nel loro appartamento di Corso Montecarlo a Mortola ( Ventimiglia) è stata trasferita nella camera iperbarica dell’Ospedale San Martino di Genova per ricevere le cure del caso, versa infatti in grAVissime condizioni.