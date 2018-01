Sono andati tutti esauriti i poco più di 400 posti disponibili al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale, per l’evento che ormai da anni caratterizza il pomeriggio del 1° gennaio: il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Le musiche di Johann Strauss il giovane, il minore della nota famiglia di compositori austriaci, ma in particolare i suoi valzer e le sue polke di fine ‘800, sono tornati ad allietare il pubblico in un appuntamento divenuto ormai classico.

Il programma è terminato con un bis che ha rispolverato due immancabili brani: il Tico Tico e la Marcia di Radetzky, classica chiusura di ogni concerto di Capodanno che si rispetti!

Grandi applausi e “standing ovation” per i Professori d’Orchestra condotti ancora una volta magistralmente dal Direttore Artistico e Stabile della “Sinfonica”, Maestro Giancarlo De Lorenzo. L’Amministrazione comunale è stata rappresentata dal Vice Sindaco ed Assessore, Costanza Pireri, a fianco della quale hanno preso posto anche il Presidente del Tribunale Edoardo Bracco e consorte.

Da sottolineare che all’ingresso del Teatro, prima del concerto, tutte le Signore hanno ricevuto in omaggio un bouquet di fiori di Sanremo, donato gentilmente dagli operatori del Mercato dei Fiori.

Il prossimo concerto è in programma dopodomani – mercoledì 3 gennaio, alle ore 17 – con “Virtuosismo e Classicismo”: musiche di Listz e Beethoven, dirette dal M° Vahan Mardirossian e con al Pianoforte il M° Vincenzo Balzani.