Stanotte intorno alle 5 a Sanremo due giovani sono stati ricoverati dopo essere rimasti feriti in una rissa. Stando ai primi accertamenti dei Carabinieri all’origine del diverbio ci sarebbero stati alcuni apprezzamenti ad una ragazza. Uno dei ragazzi è stato accoltellato a una spalla, l’altro ha riportato traumi e contusioni.