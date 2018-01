Terzo appuntamento in piazza Santa Brigida a Sanremo (nel Centro storico della Pigna) con la rassegna organizzata dal “Teatro dell’Albero”. Martedi 2 gennaio alle 18 il Teatro dell’Albero ed i “Terra del Sol Quartet” porteranno i scena “A Sud dove comincia il sogno”.

Un reading in cui le parole e la musica si intrecciano in un’atmosfera assolutamente napoletana. L’ingresso sarà libero.