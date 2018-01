Si chiama Gosten ed è nigeriano il primo nato del 2018 in provincia di Imperia. E’ venuto alla luce alle 8.33 all’ospedale Borea di Sanremo. La mamma Evelyne è entrata in sala parto alle 6, Gosten pesa 3 chili e 179 grammi. Alle 9.20 all’ospedale di Imperia è nata Iris, che pesa 2,9 chilogrammi. La mamma Romina e il papà Samuele, abitano a San Bartolomeo al Mare.

È invece nato a mezzanotte e dieci secondi il piccolo Dariel Cauto De la Cruz, primo nato a La Spezia e in Liguria nel 2018. Il bimbo pesa 3 kg e 400, e fa parte di una famiglia dominicana che ha già un bambino nato nel 2006.