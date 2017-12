La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di “Cesco” Prevosto, sempre sensibilmente vicino alle problematiche dei dipendenti della “Sinfonica”.

Dal Consiglio di Amministrazione – presieduto da Maurizio Caridi e con Filippo Biolè – al Direttore Generale Paolo Maluberti, dai Professori d’Orchestra a tutti i dipendenti amministrativi, le più sentite condoglianze alla famiglia.

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

La Confartigianato si unisce al cordoglio per la scomparsa di Francesco Prevosto, consigliere comunale di Sanremo e sindacalista. Numerose erano state le occasioni di incontro e collaborazione con Prevosto anche nel suo ruolo di presidente del Comitato Inps per il quale l’Associazione di artigiani ne ricorda l’impegno nell’affrontare questioni lavorative ed organizzative. Nei mesi scorsi si erano infatti svolte numerose riunioni in cui erano state discusse diverse tematiche, su tutte quelle relative al futuro dell’Agenzia Inps di Sanremo.

La Confartigianato lo vuole quindi ricordare con stima ed affetto, porgendo alla famiglia di Francesco Prevosto le proprie più sentite condoglianze.

Confartigianato Provincia Imperia