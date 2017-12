Anche quest’anno la MAZZUCCHELLI SANREMO parteciperà al torneo della Befana in programma ad Alassio dal 4 al 6 gennaio 2018.

Queste le squadre impegnate:

categoria U13 MAZZU GELATERIA LOLLIPOP e U16 MAZZU SALONE CHIC.

Ogni anno sempre più competitivo questo torneo che vedrà la partecipazioni di 70 squadre provenienti dal Piemonte, Toscana, Lombardia e chiaramente dalla Liguria.

Le partite si svolgeranno in più impianti e coinvolgeranno 9 città da Diano Marina ad Albenga.

Le nostre ragazze soggiorneranno presso l’albergo La Balnearia di Alassio accompagnate dai dirigenti di squadra e dai rispettivi allenatori Licia Reggiani e Michela Valenzise.

Con l’auspicio di vivere un’esperienza di sano agonismo, condivisione e amicizia, invitiamo tutti gli appassionati e non a condividere con noi l’amore per questa disciplina che soprattutto dalle categorie giovanili esprime al meglio tutti i suoi valori.

Come sempre “…su le mani chi tifa Mazzu!!…”.