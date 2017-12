Tempo di auguri di fine anno anche per la Federazione Calcistica del Principato di Seborga che concluderà nel 2018 la sua quarta stagione di attività ed ha voluto ringraziare, per mezzo del Direttore Sportivo Matteo Bianchini, tutti coloro che hanno reso possibili le iniziative della FCPS: “Siamo davvero grati a tutti i giocatori, i tecnici, le squadre e le associazioni che hanno collaborato con noi in questo 2017 e facciamo loro i nostri migliori auguri per un felice anno nuovo. Buon 2018 a tutti i siti, alle testate ed agli amici che seguono la Federazione sia da vicino sia da lontano inviandoci spesso messaggi e saluti!”

Un rapporto, quello con gli appassionati dall’estero, che la FCPS ha voluto ricambiare quest’anno in un modo curioso e speciale: “Abbiamo inviato – spiega Bianchini – i nostri biglietti augurali tramite web praticamente a tutte le Federazioni della FIFA oltre ad alcune altre che come noi non ne fanno parte. E’ stato un lavoro lungo e talvolta un po’ difficile nella ricerca ma molto coinvolgente che ci ha fatto fare un vero e proprio ‘giro del mondo’ virtuale. Tramite mail, facebook e twitter abbiamo infatti raggiunto le grandi federazioni come Germania, Brasile, Argentina, Italia fino a quelle dei piccoli stati caraibici o del Pacifico. In alcuni casi abbiamo ricevuto risposte molto simpatiche e riteniamo quindi che sia stato un modo divertente per dare il nostro contributo e far ulteriormente conoscere il Principato di Seborga nel mondo.”