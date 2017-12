Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti sulla A12 al chilometro 67, nella carreggiata nord, per l’incendio di una autovettura che ha preso fuoco mentre era in transito. La macchina è andata completamente distrutta, ma gli occupanti sono riusciti a scendere incolumi.

Auto prende fuoco mentre viaggia in autostrada, famiglia riesce a salvarsi