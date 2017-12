Sanremo è in lutto per l’improvvisa e prematura scomparsa di Francesco Prevosto, consigliere comunale stroncato nella notte da un infarto all’età di 66 anni. Prevosto è stato colpito da malore mentre si trovava a Montecarlo insieme alla moglie. Ispettore ai tavoli del Casinò (per cui lavorava da 30 anni) e sindacalista della Uil, nel 2014 era stato eletto consigliere comunale nella lista “Sanremo Insieme Ecologia e Libertà”. Francesco Prevosto lascia la moglie Nadia e il figlio Luca, giovane talento del tennis.

Ci ha lasciato questa notte Francesco Prevosto, consigliere comunale di maggioranza, ed è difficile trovare le giuste parole in momenti come questi.

In questo triste giorno, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, voglio porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie e al figlio. Mi unisco al vostro dolore e vi sono vicino.

La scomparsa di Francesco lascia un grande vuoto in tutti noi. Se ne va un amico, se ne va un uomo con un’enorme passione per la politica e per l’amministrazione della cosa pubblica, e con un grande attaccamento alla nostra città, a Sanremo. Proprio ieri mattina, nello scambiarci gli auguri per il nuovo anno, in uno di quei rari momenti di tranquillità che l’amministrazione pubblica ti concede, parlavamo delle difficili sfide che ci attendono nel 2018, ma soffermandoci anche sui risultati conseguiti quest’anno, come il lavoro fatto sull’Orchestra Sinfonica, istituzione culturale a cui avevi dedicato grandi energie nel tuo ruolo di consigliere comunale di minoranza prima, e maggioranza poi.

La tua grande passione e il tuo grande impegno nel lavoro portato avanti per la nostra città sono un ricordo che porterò per sempre con me.

Ciao Francesco. Mancherai a tutti noi.

Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo

Tutte le attiviste e gli attivisti di Sanremo Attiva si stringono intorno alla famiglia di Francesco Prevosto, consapevoli che in un momento come questo nessuna parola può lenire il dolore causato da un’improvvisa e prematura scomparsa.

Alla moglie, al figlio a tutti i suoi familiari vada il nostro più forte abbraccio e la nostra vicinanza.

Nel nostro ricordo saranno sempre presenti la sua disponibilità, la sua passione nell’attività sindacale e politica, la voglia di confrontarsi e ragionare insieme senza preconcetti.

Che la terra ti sia lieve Cesco.

Sanremo Attiva

Robert von Hackwitz

Il movimento politico sanremese di Forza Italia appresa la triste notizia della improvvisa dipartita del consigliere Francesco Prevosto, porge le più sentite condoglianze alla sua famiglia.

Seppur su posizioni diametralmente opposte alla nostre non possiamo non riconoscere l’onestà intellettuale che ha sempre contraddistinto Francesco durante l’attività politica anche nel corso degli scambi più accesi.

Ci uniamo allo sconforto di tutta l’assise comunale.

Forza Italia Sanremo