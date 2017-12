E così il 2017 è passato. Certo, non una annata qualunque ma una continua onda travolgente di emozioni. Dapprima quelle sportive con le grandi cavalcate delle Prime Squadre pallanotistiche e poi quelle dolenti. Sacrifici sportivi necessari per il mantenimento degli obblighi gestionali, il miglioramento dei servizi per la fruizione dell’impianto dei nostri utenti e la salvaguardia dell’attività delle squadre giovanili.

Sforzi che hanno permesso alla RARI NANTES IMPERIA di ripartire. Tutto lo staff giallorosso si è rimboccato le maniche incurante delle varie chiacchiere, meglio potremmo definire spesso calunnie, che hanno condizionato l’opinione pubblica ed ha ascoltato (e continua a farlo) le richieste ed i consigli dei tanti Amici che continuano a sostenere la società.

Ha trovato collocazione la Zona Studio dove gli atleti possono concentrarsi prima degli allenamenti, è tornato l’OPEN DAY che ha unito ancor più i vari gruppi di lavoro, senza dimenticare la riapertura del bar nel mese di giugno.

Il 2017 è stato anche il 60° anniversario dalla fondazione della Rari Nantes Imperia57, nata dalla volontà di 31 dissidenti della società Giovane Imperia. Nel tempo, la Rari è diventata protagonista internazionale negli sport acquatici. Vi promettiamo che presto festeggeremo alla grande il compleanno.

Ora, alziamo i calici accogliamo il 2018. Auguriamo a tutti un Felice Anno Nuovo!

Rari Nantes Imperia