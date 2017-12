Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Camporosso| Una nuova realtà culturale e benefica prende vita nel comune di Camporosso. Nasce la A.C.E.B Associazione Culturale Eventi Benefici il cui presidente è Stefano Urso. In questi giorni la nuova associazione ha ricevuto le divise, donazione dell’imprenditore locale Davide Piana.