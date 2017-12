Il Presidente del Premio “Ossi di seppia” Laura Cane (consigliere alla cultura del Comune di Taggia), rende noto, che a due giorni dalla scadenza ufficiale del bando, i partecipanti hanno, per il momento, raggiunto la cifra record di 1174, con circa 5500 singoli testi pervenuti.

Tenendo conto dell’alto numero di concorrenti, si sta vagliando, assieme a Lamberto Garzia, che del Premio è il segretario organizzatore, la possibilità di inserire anche i testi dell’autore “Gran Premio Speciale della Giuria”, oltre a quelli degli scrittori primi tre classificati.

Sono previsti altri riconoscimenti, così suddivisi:

Premi Speciali dalla Giuria Tecnica, Miglior autore autrice ligure, Miglior autore autrice under 25, Miglior autore autrice under 21, Miglior autore autrice straniero residente in Italia, Miglior autore autrice italiano residente all’estero, Miglior autore autrice nato o residente nella provincia di Imperia, Miglior autore autrice nato o residente nel comune di Taggia.

La Giuria è composta da Claudio Damiani, Letizia Lodi e Tomaso Kemeny.