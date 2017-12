Tra gli applausi di un pubblico infreddolito ma caloroso ed entusiasta, giovedì 28 dicembre si è tenuto il concerto degli “Eufonika” la band rivierasca che ha scaldato l’atmosfera con una miscela esplosiva di Jazz e pop.

“Pop with Swing” è l’originalissima proposta musicale della band di celebri brani pop riletti in chiave swing.

Da Lady Gaga a Paolo Conte, tanti sono gli artisti e le canzoni interpretati dal quintetto Eufonika trovando parecchio riscontro di critica tra il pubblico attento e partecipe.

La “voce” al quale affidare il difficile compito di interpretare cosi’ differenti artisti colorati di “swing” è quella della cantante Amelia Cimiotti.

Stimata e conosciuta nel mondo musicale della riviera ligure e costa azzurra, Amelia si contraddistingue per la sua interpretazione “crooner” che sa donare a canzoni e generi musicali differenti.

Ad accompagnarla, quattro talentuosi musicisti:

Simone Giacon al sax tenore ed arrangiamenti, noto musicista sanremese attivo in parecchi ambiti

Alla chitarra un giovane emergente, Lorenzo Spinozzi, sempre caldo e traboccante di note jazz; piu’ che una promessa, una conferma nel panorama jazzistico locale.

Lo swing è “portato” magistralmente dal giovanissimo batterista Luca Cravero, il futuro del jazz nella Riviera Ligure.

Al basso, un professionista : Raff Muraglia attivo in svariati ambiti musicali

Un bel pomeriggio in musica nell’ambito della rassegna Sanremese “Swing Corner of Christmas” organizzata da Freddy Colt del Centro Stan Kenton sotto l’egida dell’assessorato al Turismo del Comune e con il patrocinio della Fondazione Lelio Luttazzi.

Per chi volesse seguire “Eufonika pop with swing” puo’ trovare maggiori info all’indirizzo: www.simonegiacon.com