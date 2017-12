Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Questa sera in previsione dell’abbassamento della temperatura la squadra della protezione Civile di Sanremo San Bartolomeo ha provveduto a spargere il sale nell’immediato entroterra di Sanremo. In particolare sono state interessate le strade che portano nelle località di Bevino Borello e San Romolo nei tratti segnalati.

