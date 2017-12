Un 24enne migrante senegalese, domiciliato a Sanremo e in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, è morto dopo essere stato travolto da un treno. L’episodio si è verificato nel pomeriggio alla stazione di Manarola (La Spezia). Per gli inquirenti sarebbe un gesto volontario: alcuni testimoni avrebbero visto il giovane togliersi la giacca e la camicia poco prima del passaggio del Freccia Bianca in transito nella stazione.