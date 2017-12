Nella mattinata odierna è stato attivato il collegamento al depuratore di Imperia dei reflui di Diano Marina e di Diano Castello alla presenza del Presidente della Provincia Fabio Natta unitamente al Dirigente del Settore Servizio Idrico Patrizia Migliorini, del Sindaco di Diano Marina e consigliere provinciale Giacomo Chiappori e dell’Assessore del Comune di Imperia Guido Abbo.

Le opere previste in progetto sono state realizzate dal gestore unico Rivieracqua, società consortile per azioni, gestore unico del servizio idrico integrato: con la messa in esercizio delle opere di collettamento dei reflui del dianese, collaudate questa estate, si conclude il lungo e articolato iter progettuale. Il PresidenteFabio Natta commenta: “Le opere di collettamento sono state realizzate grazie a un finanziamento di circa cinque milioni e mezzo, ottenuto anche con fondi europei tramite Regione Liguria. I tempi di realizzazione hanno rispettato la tabella di marcia prestabilita. L’opera e’ di fondamentale importanza per la tutela dell’ambiente di un comprensorio, quale quello del dianese, che ha nel turismo il motore principale dell’economia”.