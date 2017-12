Ieri sera ad Imperia, dopo un incidente stradale in via Garessio, un 54enne muratore albanese, non volendo essere sottoposto all’alcol test, ha aggredito due poliziotti con calci e pugni, mordendo il dito di uno di loro. Polizia e Carabinieri erano intervenuti per un tamponamento tra la Peugeot 308 dell’uomo e l’auto di una donna. Il 54enne, ubriaco, ha minacciato e malmenato i due poliziotti. Gli agenti sono stati dimessi dal Pronto Soccorso con una prognosi di 7 giorni. Il muratore è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test.