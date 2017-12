Ecco l’ordinanza relativa alle modifiche al traffico previste in occasione della Befana Imperiese:

IL RESPONSABILE DEL NUCLEO COMANDO

– Premesso che il giorno 7 gennaio 2017 avrà luogo, nel rione di Oneglia, la manifestazione commerciale

denominata “BEFANA IMPERIESE”.

– Vista la richiesta della CONFESERCENTI di Imperia, a firma del Direttore Provinciale Dott. Giovanni Cosentino,

pervenuta in data 6 dicembre 2017 (prot. n° 57385).

– Vista la delibera della Giunta Comunale n° 431 del 14 dicembre 2017, relativa all’inserimento nell’elenco delle

fiere promozionali del calendario delle manifestazioni commerciali dell’anno 2018, di cui all’art. 92 del

Regolamento del commercio su aree pubbliche.

– Considerato che, per consentire lo svolgimento di quanto in premessa indicato, si rende necessario interdire la

sosta ed il transito nelle località interessate dall’evento.

– Ravvisata la necessità di provvedere a quanto suddetto.

– Visto il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285, “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni.

– Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.

O R D I N A

Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 22,00 del giorno 7 gennaio 2018

VIA AMENDOLA

– Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli degli operatori partecipanti alla manifestazione per l’allestimento degli stand, qualora previsto, dei veicoli di polizia e soccorso in servizio di emergenza e dei veicoli della ditta Teknoservice per le operazioni di pulizia dell’area al termine della manifestazione.

PIAZZA BIANCHI

– Su tutta la piazza, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli degli operatori partecipanti alla manifestazione per l’allestimento degli stand, qualora previsto, dei veicoli di polizia e soccorso in servizio di emergenza e dei veicoli della ditta Teknoservice per le operazioni di pulizia dell’area al termine della manifestazione.

VIA BONFANTE

– Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli degli operatori partecipanti alla manifestazione per l’allestimento degli stand, qualora previsto, dei veicoli di polizia e soccorso in servizio di emergenza e dei veicoli della ditta Teknoservice per le operazioni di pulizia dell’area al termine della manifestazione.

VIA GIUSEPPE MARIA PIRA

– Su tutta la via, su ambo i lati, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli. E’ consentito l’accesso a piazzetta dell’Olmo ai soli residenti, che sono autorizzati al transito a doppio senso di marcia da piazzetta dell’Olmo a Via Agnesi, con l’obbligo della massima cautela. Transito consentito ai veicoli di Polizia e soccorso in servizio di emergenza.

– All’intersezione con via Agnesi, per i veicoli in uscita da via G.M. Pira fermarsi e dare precedenza (STOP).

VIA GIACOMO AGNESI

– All’intersezione con Via G.M. Pira, per entrambi i sensi di marcia, direzione obbligatoria diritto.

VIA GIACINTO MENOTTI SERRATI SERRATI

– All’intersezione con Piazza U. Calvi, direzioni consentite destra e sinistra ad eccezione dei veicoli appartenenti agli operatori partecipanti alla manifestazione, ai veicoli di Polizia e soccorso in servizio di emergenza e ai veicoli della Teknoservice per l’effettuazione degli interventi di pulizia delle aree interessate dalla manifestazione. E’ consentito l’accesso a Piazza U. Calvi esclusivamente per accedere alle aree di sosta.

PIAZZA U. CALVI

– Doppio senso di circolazione.

– All’intersezione con Via Amendola, divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati dagli operatori partecipanti alla manifestazione, qualora autorizzati, dei veicoli di Polizia e Soccorso in servizio di emergenza e di quelli della ditta Teknoservice per l’effettuazione degli interventi di pulizia delle aree interessate dalla manifestazione.

VIA BELGRANO

– Nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Dante e l’intersezione con via De Sonnaz, divieto di sosta con

rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli degli operatori partecipanti alla manifestazione per l’allestimento degli stand, qualora previsto, dei veicoli di polizia e soccorso in servizio di emergenza e dei veicoli della ditta Teknoservice per le operazioni di pulizia dell’area al termine della manifestazione.

VIA DEL CANTIERE

– Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

AVVERTE

– Che l’efficacia del presente provvedimento è vincolata al possesso di tutte le autorizzazioni di

competenza degli altri Enti ed al rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità di Pubblica

Sicurezza.

– Che i manufatti utilizzati per le esposizioni dei prodotti dovranno essere installati in maniera tale da garantire una

corsia larga non meno di metri 3 (tre) per consentire eventuali transiti di mezzi di soccorso.

– Nelle vie interessate dalla manifestazione dovrà essere garantito l’accesso ai mezzi di Polizia e soccorso

in servizio d’emergenza.

– Che il comitato organizzatore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie

all’effettuazione della manifestazione rilasciate dagli enti competenti.

– Che la presente Ordinanza, da pubblicarsi all’Albo Pretorio, sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione

della prescritta segnaletica stradale, che dovrà essere installata a cura della Confcommercio. I segnali indicanti

divieto di sosta, dovranno essere collocati non meno di quarantotto ore prima della decorrenza sopra indicata,

dandone comunicazione al Comando Polizia Municipale in forma scritta o supporto elettronico.

– Che il Comando della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°

285 , sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

– Che entro sessanta giorni è possibile esperire ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi

dell’art. 37, 3° comma, del N.C.d.S., in merito all’apposizione della segnaletica e alla natura del segnale collocato,

o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n° 104 “Riordino

del processo amministrativo” ovvero, in alternativa al ricorso giurisdizionale ed entro centoventi giorni, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica.