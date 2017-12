Imperia| con una nota l’amministrazione. Comunale rende noto che che in data odierna la TeknoService ha provveduto a versare la tredicesima mensilità ai lavoratori della gestione di Imperia.

A seguito del tavolo di trattative tra la TeknoService e il Comune di Imperia, in cui sono state indicate le linee generali per individuare la transazione, si e’ dunque raggiunta una soluzione, nel rispetto delle regole e dei lavoratori.