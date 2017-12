Concerti delle Feste

“Valzer e Polke della famiglia Strauss”

Giovedì 28 dicembre – Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, ore 17

Venerdì 29 dicembre – Teatro Comunale di Ventimiglia, ore 21

Anche quest’anno arriva il consueto appuntamento con il Concerto delle Feste dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, in programma giovedì 28 dicembre al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, alle ore 17.00, e venerdì 29 dicembre al Teatro Comunale di Ventimiglia alle ore 21.

Il Maestro Giancarlo De Lorenzo – Direttore Artistico e Stabile della Sinfonica – guiderà i Professori d’Orchestra in un percorso che condurrà il pubblico al ricordo dei Valzer e delle Polke ottocentesche, con composizioni di Johann Strauss il giovane (1825/1899).

Il programma prevede infatti:

– Valzer dell’Imperatore Op. 437

– Annen – Polka francese Op. 117

– Tritsch Tratsch – Polka Op. 214

– Blumenfest – Polka Op. 111

– Voci di Primavera – Valzer Op. 410

– Fra tuoni e fulmini – Polka veloce Op. 324

– Pizzicato Polka

– Il bel Danubio blu – Valzer Op. 314

Come vuole la tradizione, il concerto delle feste Natalizie evoca le atmosfere viennesi di fine ‘800 con Valzer e Polke di Johann Strauss figlio. Ormai si associano le musiche di Strauss al Capodanno, eppure non fu certo per questa festività che furono scritte: per lo più erano legate a nozze, compleanni, onomastici e festeggiamenti di Corte in tutte le stagioni. Oltre ad aumentare la popolarità di queste danze in Europa, Strauss ed i suoi fratelli ebbero il merito di farle conoscere anche in America ed in Russia, dove egli si recò nel 1856 e molte sue musiche furono eseguite nella Reggia di Pavlovsk, presso San Pietroburgo. Nel 1876, in occasione del centenario della nascita degli Stati Uniti d’America, il compositore fu invitato a Boston dove diresse un’orchestra formata da circa ventimila elementi di fronte ad un pubblico vastissimo: una sorta di anticipazione dei concerti delle popstar. È curioso notare che a fine ‘800 si delineò una distinzione tra musica colta e musica leggera: da una parte Brahms, dall’altra Johann Strauss. A questa contrapposizione, però, non corrispondeva un dualismo fra i protagonisti: il primo ammirava la musica del collega viennese ed affermò che avrebbe voluto essere lui l’autore della melodia del Bel Danubio blu.

Per l’appuntamento al Teatro dell’Opera del Casinò i biglietti sono in vendita a 15 € e 12 € (ridotti), per il concerto al Teatro Comunale di Ventimiglia i prezzo sono 10 € e 8 € (ridotti).