Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Stasera intorno alle ore 20 si è verificato uno scontro frontale tra due vetture in località Caprazoppa a Finale Ligure. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la squadra 6A del distaccamento dei vigili del fuoco di Finale Ligure che ha estratto i feriti dagli abitacoli delle due auto. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze che hanno successivamente trasportato i tre feriti in ospedale.

Stasera intorno alle ore 20 si è verificato uno scontro frontale tra due vetture. Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno successivamente trasportato i tre feriti in ospedale

Tre feriti in serata in uno scontro frontale tra due auto