Torna a Dolceacqua la festa delle lanterne, un evento unico e magico.

Dalle ore 17,00 Piazza Mauro ci sarà il ritrovo con tutti i bambini, che porteranno con sé una lanterna con lumino (chi non l’avesse la può acquistare sul posto), da qui inizierà un percorso magico e illuminato, dove troveremo ad ogni postazione un personaggio che animerà una splendida favola natalizia; ci sarà il Babbo Natale, gli elfi, la regina delle nevi…la storia sarà suddivisa in 5 momenti, dove i personaggi tra comicità e morale intratterranno tutti i partecipanti.

Una fiaba che racconterà di un Babbo Natale molto impegnato con i troppi regali e farà un pochino di pasticci con le consegne. I bambini presenti, oltre al divertimento, riusciranno a percepire con più morale il dono del Natale e capire che al mondo ci sono situazioni meno adagiate della loro.

Alla fine della fiaba ci troveremo tutti in Piazza Garibaldi, dove la compagnia del Teatro Scalzo concluderà la giornata con uno spettacolo con il fuoco.

Informazioni: Associazione Lumin’arte.

+39 3883759652