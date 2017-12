Pronostico rispettato sulle piste del Bowling di Diano nell’ultimo appuntamento del 2017, la finale del Circuito d’Autunno Unogas, gara nobilitata dalla presenza in platea del campione locale Marco Reviglio, reduce dal Mondiale di Las Vegas. A salire sul gradino più alto del podio è stato Giovanni Strafforello, già dominatore della fase di qualificazione, il quale nelle tre manche a disposizione ha totalizzato 589 birilli. Decisivo per il suo successo è stato il bonus acquisito grazie alla prima posizione nella fase di qualificazione. Al secondo posto, staccato di soli 9 birilli, si è piazzato Marco Bosio, al quale, in virtù del miglior score “netto” della serata, è andata la targa abbinata al 4° Memorial Mario Damonte. Terzo gradino del podio per Fabio Curto (569), al primo acuto della nuova stagione. Decisamente più staccati gli altri, a partire da Giuseppe Ippolito (506) e Pasquale Albicini (499).

Tra le donne, a Cristina Campigotto è stato consegnato il premio abbinato al Circuito Unogas, mentre il Memorial Mario Damonte è stato ancora una volta appannaggio di Piera Basso (468).

A consegnare i premi sono stati i rappresentanti della famiglia Damonte (Marco ed i giovani Jacopo, Joele, Sasha e Jana), il direttore del Bowling di Diano Giuseppe Leotta e Marco Reviglio, il quale anche quest’anno si è confermato il migliore degli atleti italiani, sia a livello nazionale che all’estero. Per lui quattro medaglie alla Mediterranean Cup di Lubiana, ottimi piazzamenti al Mondiale Senior (Over 50) in Germania e il 37° posto nel ranking all events del recente Mondiale. Nonostante ciò il mancino dianese ha annunciato la sua decisione di rinunciare alla casacca azzurra se non per il Mondiale Senior, mettendo a disposizione, dei più giovani la sua esperienza, essendo nel frattempo diventato consigliere federale e ormai calatosi nel nuovo ruolo di team manager.

Per quanto riguarda le competizioni, la prossima è fissata per lunedì 15 gennaio e sarà il Trofeo Murabito 1960 Jewel Store. Prima di fine gennaio scatterà l’appuntamento più atteso del periodo invernale, il Team Championship, campionato invernale a quadre, giunto alla 12esima edizione.

Il Bowling di Diano è comunque aperto, già dal pomeriggio, in tutto il periodo natalizio, con tanti svaghi e divertimenti a disposizione. Oltre a bowling, biliardi, videogames, ping pong e calcio balilla, anche le partite di Campionato e Coppa Italia su maxischermo.