Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

“Nei giorni scorsi ho emanato un’ordinanza che vieta i botti di Capodanno. Si tratta di un provvedimento che prendiamo da alcuni anni. Faccio appello al senso di civiltà dei miei concittadini affinché evitino di abbandonarsi in queste manifestazioni: la fine dell’anno vecchio e l’arrivo del nuovo possono essere festeggiate senza rischiare di causare danni a sé e agli altri. Ho chiesto al Comandante della Polizia locale di vigilare, anche preventivamente, affinché vengano tutelate la quiete pubblica, oltre che la sicurezza e l’incolumità delle persone e degli animali”. In virtù di un’Ordinanza firmata dal Sindaco Valerio Urso, dal 23 dicembre al 7 gennaio, su tutto il territorio comunale, sono vietati l’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e altri oggetti simili. L’Amministrazione Comunale potrà concedere deroghe su richiesta scritta e motivata nell’ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni. Le violazioni al provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 €.