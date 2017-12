Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Nell’ambito della manifestazioni di Natale a Bordighera, è in programma per le 21 di sabato 30 dicembre all’ex Anglicana di Bordighera uno spettacolo degli attori del Circolo “Reading & drama” di Ventimiglia diretti da Lilia De Apollonia. I testi teatrali di Stefano Benni, Umberto Eco ed Eduardo De Filippo saranno alternati da arie e brani musicali vari. Ingresso libero. E.R.