Il comitato di Ventimiglia della Croce Rossa stamani ha distribuito 180 sacchetti contenenti cibo e acqua minerale ai migranti che vivono accampati sul greto del fiume Roja a Ventimiglia. Presenti anche tante donne e un bambino di 4 anni con la mamma. Al piccolo è stato regalato un orsacchiotto. “Abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza in questi giorni di festa” spiega all’Ansa il commissario del comitato cittadino Vincenzo Palmero. Da domani i migranti torneranno a ricevere cibo della Caritas anche se le associazioni francesi proseguono ogni giorno nella distribuzione di generi alimentari.