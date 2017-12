Taggia|Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Arma di Taggia, impegnati in un servizio di controllo straordinario presso la stazione ferroviaria finalizzato all’identificazione di cittadini stranieri irregolari, hanno tratto in arresto FRanjo Kaplan, cittadino croato cl. 53, in Italia senza fissa dimora, nullafacente poichè colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Imperia.

L’uomo che nel 2012 era stato deferito all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza dovrà scontare sei mesi di reclusione oltre ad una ammenda di 1500 euro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa Circondariale di Sanremo.