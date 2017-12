La Protezione civile della Liguria ha elevato ad “arancione” l’allerta nel Levante Ligure per piogge e temporali, a partire dalle 18 di oggi fino alle 20 di domani.

Contemporaneamente è stata elevata a “gialla” l’allerta neve dalla mezzanotte di oggi alle 16 di domani nelle valli Stura e Bormida e nelle valli Scrivia, Aveto e Trebbia. Allerta gialla nelle altre zone per pioggia, nessuna criticità nel ponente ligure. Una perturbazione atlantica porterà precipitazioni diffuse e persistenti in progressiva intensificazione.