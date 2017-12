Un uomo R.D.R è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri di Bordighera perché accusato di aver sparato alcuni colpi di fucile in strada nel pomeriggio, intorno alle 13-13.30 di domenica 24 dicembre nella zona delle Due Strade. Resta da chiarire se i colpi sono stati esplosi per spaventare altre due persone o per colpirle. Numerosi i residenti spaventati dopo aver udito l’esplosione dei colpi. L’uomo rischia un’accusa di tentato omicidio e porto illegale d’arma da fuoco.