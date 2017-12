Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Bordighera| Un uomo ha esploso dei colpi di fucile in via Defisiu nel rione delle due strade nel comune di Bordighera. I Carabinieri avvisati da altri residenti hanno identificato l’uomo e lo hanno ovviamente disarmato