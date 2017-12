Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Imperia| sfiorato il dramma in Viale Matteotti ad Imperia durante la notte di Natale una donna ha minacciato di gettarsi nel vuoto. Soccorsa dal 118 e Vigili del Fuoco la donna è stata sedata e poi ricoverata in ospedale nel capoluogo.