La neonata Associazione “Aceb” Associazione Culturale Eventi Benefici, che ha sede a Camporosso, ha fatto un piccolo omaggio alla Spes Auser di Ventimiglia, si tratta di un albero di Natale fatto di palloncini festosi. “Questa nostra prima piccola donazione, significa speranza e sostegno per molte persone che sono presenti alla Spes” dice il Presidente dell’Aceb, Stefano Urso. Nell’occasione il Presidente e il Consiglio Direttivo di ACEB porgono a tutti i migliori auguri di un Buon Natale.

